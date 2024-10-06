«Думаю, у него есть сомнения». Генич — о возможном назначении Гончаренко в «Пари НН»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном назначении экс-наставника ЦСКА и «Урала» Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Пари НН» действительно интересуется Гончаренко. Зная характер Виктора Михайловича, думаю, что и у него есть сомнения. У него было немало предложений и из клубов Первой лиги, и из клубов РПЛ. Считаю, он настолько уже надышался и проникся этой борьбой за выживание с «Уралом» в последние годы, что ему не хочется снова в это окунаться. Но он, насколько знаю, главный кандидат на пост тренера «Пари НН». Думаю, стороны уже сошлись», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Пари НН» в своём телеграм-канале объявил о расторжении контракта с сербским тренером Сашей Иличем.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке.