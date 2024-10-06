«Локомотив» — «Крылья Советов»: после первого тайма счёт в матче не открыт

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Игра проводится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первой половины счёт в матче 0:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 10 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.