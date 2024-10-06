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«Шинник» уверенно победил «Енисей» в матче 13-го тура Первой лиги

«Шинник» уверенно победил «Енисей» в матче 13-го тура Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Шинник» одержал победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Загре – 45+1'     2:0 Сухомлинов – 88'    

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл защитник «Шинника» Бен Загре. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил Данила Сухомлинов, реализовав 11-метровый удар.

После 13 сыгранных матчей «Шинник» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 16 очков.

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