«Шинник» уверенно победил «Енисей» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Шинник» одержал победу со счётом 2:0.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл защитник «Шинника» Бен Загре. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил Данила Сухомлинов, реализовав 11-метровый удар.

После 13 сыгранных матчей «Шинник» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 16 очков.