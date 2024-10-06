«Шинник» уверенно победил «Енисей» в матче 13-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Шинник» одержал победу со счётом 2:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Загре – 45+1' 2:0 Сухомлинов – 88'
На 45+1-й минуте счёт в матче открыл защитник «Шинника» Бен Загре. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил Данила Сухомлинов, реализовав 11-метровый удар.
После 13 сыгранных матчей «Шинник» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 16 очков.
Комментарии
- 6 октября 2024
-
17:31
-
17:22
-
17:19
-
17:18
-
17:09
-
17:08
-
16:51
-
16:47
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:26
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:41
-
15:35
-
15:33
-
15:31
-
15:25
-
15:25
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
14:57