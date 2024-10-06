«Жирона» вырвала победу в концовке матча с «Атлетиком» Бильбао в рамках 9-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Атлетик» Бильбао. Игра проводилась в Жироне. В качестве главного арбитра выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Асприлья – 39' 1:1 Сансет – 41' 2:1 Стуани – 90+9'
Удаления: нет / Паредес – 90+8'
В составе хозяев забитыми мячами отличились Ясер Асприлья и Кристиан Стуани. Гости ответили точным ударом Ойана Сансета.
Примечательно, что баски не смогли реализовать два пенальти по ходу игры.
«Жирона» набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Бильбао с 14 очками идёт шестым в Ла Лиге.
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