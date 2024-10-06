Форвард Николсон — о голах за «Спартак»: потрясающе, мне не хватало этих ощущений

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал своё возвращение в состав красно-белых.

– Насколько было важно обыграть «Ростов», учитывая, что им руководит Валерий Карпин – главный тренер сборной России и легенда «Спартака»?

– Я думаю, что важно побеждать против всех команд. Лично для меня каждая игра одинакова. Неважно, против какой команды ты играешь, победа всегда имеет значение.

– Вы забили два гола вчера. Расскажите, каково вернуться в «Спартак» и играть, как прежде?

– Потрясающе. Мне очень не хватало этих ощущений. Самое важное для меня – это чувство победы, но когда ты ещё и забил – это ещё замечательней, потому что я всё-таки нападающий и это моя работа, — приводит слова Николсона Metaratings.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.