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Форвард Николсон — о голах за «Спартак»: потрясающе, мне не хватало этих ощущений

Форвард Николсон — о голах за «Спартак»: потрясающе, мне не хватало этих ощущений
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал своё возвращение в состав красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

– Насколько было важно обыграть «Ростов», учитывая, что им руководит Валерий Карпин – главный тренер сборной России и легенда «Спартака»?
– Я думаю, что важно побеждать против всех команд. Лично для меня каждая игра одинакова. Неважно, против какой команды ты играешь, победа всегда имеет значение.

– Вы забили два гола вчера. Расскажите, каково вернуться в «Спартак» и играть, как прежде?
– Потрясающе. Мне очень не хватало этих ощущений. Самое важное для меня – это чувство победы, но когда ты ещё и забил – это ещё замечательней, потому что я всё-таки нападающий и это моя работа, — приводит слова Николсона Metaratings.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.

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