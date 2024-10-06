Шикунов: Станкович пожертвовал Угальде ради Николсона, а Шамар оправдал доверие

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.

«Николсон поймал свою игру. Молодец! Дай бог, чтобы так шло дальше. Станкович сдвинул Угальде, освободив место под Шамара. Это был риск, но Станкович видел, что Николсон в порядке и хорошей форме, а также пожертвовал Угальде. По итогу Шамар оправдал оказанное доверие», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт в субботу, 19 октября, с «Краснодаром» на своём поле.