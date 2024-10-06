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Посольство РФ в Финляндии отреагировало на инцидент на футбольном матче в городе Турку

Посольство РФ в Финляндии отреагировало на инцидент на футбольном матче в городе Турку
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Российское посольство в Финляндии отреагировало на инцидент на футбольном матче в городе Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков местных болельщиков в адрес российских футболистов.

«С возмущением отфиксировали инцидент в ходе футбольного матча в городе Турку 3 октября, который был остановлен после оскорбительных выкликов на национальной почве в адрес игроков российского происхождения, выступающих за один из финских клубов.

Отметили реакцию директора футбольного клуба ТПС, принесшего извинения за поведение болельщиков. Рассчитываем, что спортивные организации смогут принять эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных и обеспечат предотвращение подобного рода инцидентов в будущем.

В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны. В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков и других национальностей происходит здесь не в первый раз», — приводит слова пресс-службы российского посольства в Финляндии ТАСС.

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