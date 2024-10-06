Валерий Кечинов: «Ростов» сейчас не тот — Карпину нужно взбудоражить команду

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил нынешнюю игру «Ростова» в чемпионате России.

«Сейчас не тот «Ростов». Было какое-то спокойствие и затишье, но сейчас Карпину нужно взбудоражить команду. Чрезмерное спокойствие приводит к тому, что ничего не получается: много пропускаешь, а в атаке ничего не забиваешь. В итоге отрицательный результат и соответствующее положение в турнирной таблице. Мне кажется, что «Ростову» нужна свежая кровь, хотя и так много молодых ребят играет.

Валерий Георгиевич Карпин требует от своих футболистов розыгрыша мяча, и даже от вратаря, но без выноса куда-то. Другое дело, что это приводит к результативным ошибкам, из-за которых проигрываются матчи. Может, если есть спорные и опасные ситуации, то вратарю стоит сыграть поспокойней и не рисковать? Все топовые команды Европы играют так же, они стараются выходить за счёт передач из обороны в атаку. Но другое дело, что в Европе другой уровень футболистов, там вратари более здорово играют ногами. В моменте с пропущенным голом было видно, что у Глебова был на ногах Умяров. Для чего была нужна эта передача?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.