Осинькин рассказал, как футболисты «Крыльев» реагируют на слухи о его скором увольнении

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не переживает за своё эмоциональное состояние из‑за слухов о самарском клубе, отметив, что эти разговоры негативно влияют на психологию футболистов.

«Разговоры вокруг команды отвлекают футболистов. Я справлюсь. Эмоционально за себя не переживаю, но ситуация, конечно, напрягает. Мы постарались отречься и закрыться», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ»

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

«Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место, в трёх последних матчах подопечные Игоря Осинькина набрали пять очков.