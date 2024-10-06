«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Астон Виллу» в матче 7-го тура АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Команды сыграли вничью. Итоговый счёт встречи — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 14 очков.