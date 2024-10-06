«Динамо» Москва — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 10 матчей. ЦСКА заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.