«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Хосонов, Абдуллахи, Корредера, Мехия, Заболотный.

На данный момент «Краснодар» имеет в своём активе 24 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. Подмосковные «Химки» набрали за первые 10 туров восемь очков и находятся на 13-й строчке.