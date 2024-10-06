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«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Химки
Химки

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Хосонов, Абдуллахи, Корредера, Мехия, Заболотный.

На данный момент «Краснодар» имеет в своём активе 24 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. Подмосковные «Химки» набрали за первые 10 туров восемь очков и находятся на 13-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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