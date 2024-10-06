«Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 7-го тура АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана из Ланкашира (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ноттингема» Крис Вуд. Ответный мяч «Челси» на 57-й минуте забил форвард Нони Мадуэке. На 78-й минуте был удалён полузащитник гостей Джеймс Уорд-Праус.

После семи сыгранных матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков.