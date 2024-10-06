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«Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 7-го тура АПЛ

«Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 7-го тура АПЛ
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана из Ланкашира (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 49'     1:1 Мадуэке – 57'    
Удаления: нет / Уорд-Праус – 78'

На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ноттингема» Крис Вуд. Ответный мяч «Челси» на 57-й минуте забил форвард Нони Мадуэке. На 78-й минуте был удалён полузащитник гостей Джеймс Уорд-Праус.

После семи сыгранных матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Ноттингем Форест» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков.

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