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«Болонья» и «Парма» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А

«Болонья» и «Парма» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А
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Сегодня завершился матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались «Болонья» и «Парма». Игра проводилась в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 0
Парма
Парма
Удаления: нет / Кулибали – 52'

Команды не смогли распечатать ворота друг друга по итогам двух таймов матча. На 53-й минуте был удалён защитник «Пармы» Войо Кулибали.

«Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Парма» находится на 15-й строчке, заработав шесть очков. На первом матче располагается «Наполи» (16).

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