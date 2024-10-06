«Болонья» и «Парма» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А

Сегодня завершился матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались «Болонья» и «Парма». Игра проводилась в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга по итогам двух таймов матча. На 53-й минуте был удалён защитник «Пармы» Войо Кулибали.

«Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Парма» находится на 15-й строчке, заработав шесть очков. На первом матче располагается «Наполи» (16).