Спортивный директор «Ростова»: общались с «Краснодаром» по Осипенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость о том, что в летнее трансферное окно защитник жёлто-синих Максим Осипенко мог перейти в «Краснодар».

– Связываете ли вы неудачную игру Осипенко в обороне с тем, что он не перешёл в «Краснодар»?

– Чем вас не устраивает его игра? Это игрок сборной, один из лучших защитников в стране. Нас игра Осипенко устраивает. Бывают ошибки, спады, потом подъём. Это нормальная история. Не знаю таких футболистов, которые бы прошли всю карьеру без спадов.

– Интересовался ли «Краснодар» Осипенко?

– Да. В «Ростов» предложение не поступало. Мы общались с «Краснодаром», но не договорились о трансфере, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 5 млн.