«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 7-го тура Серии А
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Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римский «Лацио» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди из Мольфетта (Италия). «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Эспозито – 9' 1:1 Дзакканьи – 45+4' 2:1 Родригес – 84'
На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Себастьяно Эспозито. Затем ответный мяч «Лацио» на 45+4-й минуте забил форвард Маттиа Дзакканьи. Вывел хозяев вперёд на 84-й минуте полузащитник Родригес.
После семи сыгранных матчей «Лацио» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков.
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