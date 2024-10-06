Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 7-го тура Серии А

«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 7-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римский «Лацио» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди из Мольфетта (Италия). «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Эспозито – 9'     1:1 Дзакканьи – 45+4'     2:1 Родригес – 84'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Себастьяно Эспозито. Затем ответный мяч «Лацио» на 45+4-й минуте забил форвард Маттиа Дзакканьи. Вывел хозяев вперёд на 84-й минуте полузащитник Родригес.

После семи сыгранных матчей «Лацио» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android