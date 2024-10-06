«Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римский «Лацио» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди из Мольфетта (Италия). «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Себастьяно Эспозито. Затем ответный мяч «Лацио» на 45+4-й минуте забил форвард Маттиа Дзакканьи. Вывел хозяев вперёд на 84-й минуте полузащитник Родригес.

После семи сыгранных матчей «Лацио» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков.