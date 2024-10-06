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Локомотив — Крылья Советов, результат матча 6 октября 2024, счет 1:0, 11-й тур РПЛ

«Локомотив» дома обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Игра проводилась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

В составе железнодорожников автором единственного гола стал Тимур Сулейманов.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.

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