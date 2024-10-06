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«Лион» уверенно обыграл «Нант» в матче Лиги 1

«Лион» уверенно обыграл «Нант» в матче Лиги 1
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Завершился матч 7-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Нант». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. «Лион» одержал победу в матче со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 0
Нант
Нант
1:0 Тальяфико – 22'     2:0 Паллуа – 54'    

На 22-й минуте счёт в матче открыл игрок «Лиона» Николас Тальяфико с передачи нападающего Мохамеда Бенрахма. На 54-й минуте защитник «Нанта» Николя Паллуа срезал мяч в свои ворота.

«Лион» после этого матча набрал 10 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» набрал девять очков и занимает девятое место. Турнирную таблицу возглавляет «Монако» (19 очков).

Турнирная таблица Лиги 1
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