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«Факел» обратится в КДК из-за поведения игрока «Динамо» Мх

«Факел» обратится в КДК из-за поведения игрока «Динамо» Мх
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Воронежский «Факел» обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по причине неспортивного поведения полузащитника махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Абакар Гаджиев во время замены на 66-й минуте показал средний палец болельщикам на трибуне.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 19'     1:1 Альшин – 51'    

«Факел» обратится в КДК РФС по моменту с провокацией трибун воронежских болельщиков со стороны игрока махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе «Факела».

«Факел» (7 очков) продлил серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» Мх (11 очков) вышло на 11-ю строчку.

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