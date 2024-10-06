«Факел» обратится в КДК из-за поведения игрока «Динамо» Мх

Воронежский «Факел» обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по причине неспортивного поведения полузащитника махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Абакар Гаджиев во время замены на 66-й минуте показал средний палец болельщикам на трибуне.

«Факел» обратится в КДК РФС по моменту с провокацией трибун воронежских болельщиков со стороны игрока махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе «Факела».

«Факел» (7 очков) продлил серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» Мх (11 очков) вышло на 11-ю строчку.