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«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Хайденхайм» и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги

«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Хайденхайм» и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги
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Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Игра закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 1:0.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Опенда – 59'    

В составе гостей автором единственного гола стал Луа Опенда. Он отличился на 59-й минуте встречи.

Таким образом, «РБ Лейпциг» заработал 14 очков за шесть матчей. Клуб возглавил турнирную таблицу немецкой Бундеслиги. Что касается «Хайденхайма», то на его счету осталось девять очков. На данный момент команда занимает восьмую строчку в таблице.

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