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Осинькин высказался о поддержке фанатов после слухов о своей отставке

Осинькин высказался о поддержке фанатов после слухов о своей отставке
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) высказался о поддержке фанатов самарского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Я слышу поддержку трибун. Я умею читать между строк. Фанаты близки к команде, у нас хорошее понимание. Я благодарен болельщикам», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 11 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 20 октября, начало — в 16:30 мск.

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