Осинькин высказался о поддержке фанатов после слухов о своей отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) высказался о поддержке фанатов самарского клуба.

«Я слышу поддержку трибун. Я умею читать между строк. Фанаты близки к команде, у нас хорошее понимание. Я благодарен болельщикам», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 11 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 20 октября, начало — в 16:30 мск.