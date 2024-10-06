Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Локомотива»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-зелёных.

«Локомотив» набрал хорошую форму, играет в очень интересный и быстрый футбол. Мы в своей подготовке обязаны были учитывать. Мы провели хороший матч. У нас есть проблемы с составом. Исходя из наших возможностей, мы сыграли нормальный матч. Не уступили сопернику ни в чём, кроме концовки. Поблагодарил ребят за качество», – передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.