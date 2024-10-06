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Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Локомотива»

Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» от «Локомотива»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-зелёных.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Локомотив» набрал хорошую форму, играет в очень интересный и быстрый футбол. Мы в своей подготовке обязаны были учитывать. Мы провели хороший матч. У нас есть проблемы с составом. Исходя из наших возможностей, мы сыграли нормальный матч. Не уступили сопернику ни в чём, кроме концовки. Поблагодарил ребят за качество», – передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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