Игорь Осинькин подробно высказался о слухах о своей отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

«Мы все читаем новости про меня. Это очень серьёзный вброс. Я тоже ждал какого-то опровержения. Было от гендиректора. Но, наверное, его должны дать на каком-то другом уровне.

У меня ни разу не было разговора с руководством, где нам бы сказали, что мы играем плохо. Ребят тяжело готовить из-за этой ситуации. Всё, что пишут, мы читаем. Если что-то произойдёт в понедельник, значит, произойдёт. Мы дали ребятам четыре дня выходных», – передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информация о том, что Осинькина на посту главного тренера «Крыльев» сменит Сергей Игнашевич.