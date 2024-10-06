Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Алавесом» в Ла Лиге
Поделиться
Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Барселона». Игра проводилась на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7' 0:2 Левандовски – 22' 0:3 Левандовски – 32'
Главным героем встречи стал нападающий каталонской команды Роберт Левандовски. Польский форвард в первом тайме записал на свой счёт три забитых мяча.
Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за девять матчей. «Алавес» заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.
Комментарии
- 6 октября 2024
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:53
-
19:47
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:23
-
19:21
-
19:09
-
19:07
-
19:02
-
18:56
-
18:53
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:23