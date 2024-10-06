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Алавес- Барселона, результат матча 6 октября 2024, счет 0:3, 9-й тур Ла Лиги

Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Алавесом» в Ла Лиге
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Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Барселона». Игра проводилась на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     0:2 Левандовски – 22'     0:3 Левандовски – 32'    

Главным героем встречи стал нападающий каталонской команды Роберт Левандовски. Польский форвард в первом тайме записал на свой счёт три забитых мяча.

Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за девять матчей. «Алавес» заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

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