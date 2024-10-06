Хет-трик Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Алавесом» в Ла Лиге

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Барселона». Игра проводилась на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал нападающий каталонской команды Роберт Левандовски. Польский форвард в первом тайме записал на свой счёт три забитых мяча.

Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за девять матчей. «Алавес» заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.