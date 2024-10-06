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Дмитрий Булыкин: «Локомотив» — пример всем клубам РПЛ

Дмитрий Булыкин: «Локомотив» — пример всем клубам РПЛ
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин оценил победу «Локомотива» над «Крыльями Советов» со счётом 1:0 в матче 11-го тура РПЛ и выход красно-зелёных на промежуточное первое место.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Отлично, что «Локомотив» выиграл и вышел на первое место. Это должно придать уверенности футболистам и показать пример всем клубам РПЛ, что можно играть и добиваться результата россиянами и молодыми футболистами. В таких матчах закаляется характер и набирается опыт, что молодёжи сейчас очень нужно. Здорово, что получается такая хорошая психологическая атмосфера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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