Дмитрий Булыкин: «Локомотив» — пример всем клубам РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Булыкин оценил победу «Локомотива» над «Крыльями Советов» со счётом 1:0 в матче 11-го тура РПЛ и выход красно-зелёных на промежуточное первое место.

«Отлично, что «Локомотив» выиграл и вышел на первое место. Это должно придать уверенности футболистам и показать пример всем клубам РПЛ, что можно играть и добиваться результата россиянами и молодыми футболистами. В таких матчах закаляется характер и набирается опыт, что молодёжи сейчас очень нужно. Здорово, что получается такая хорошая психологическая атмосфера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.