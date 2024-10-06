«Алания» одержала победу над «Черноморцем» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались владикавказская «Алания» и новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко из Волгограда. «Алания» одержала победу со счётом 2:0.

На 42-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Алании» Тарас Гаглоев. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил хавбек Виктор Нафиков.

После 13 сыгранных матчей «Алания» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков. «Черноморец» после аналогичного количества игр занимает четвёртую строчку, заработав 20 очков.