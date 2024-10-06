Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» одержала победу над «Черноморцем» в матче 13-го тура Первой лиги

«Алания» одержала победу над «Черноморцем» в матче 13-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались владикавказская «Алания» и новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко из Волгограда. «Алания» одержала победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гаглоев – 42'     2:0 Нафиков – 87'    

На 42-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Алании» Тарас Гаглоев. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил хавбек Виктор Нафиков.

После 13 сыгранных матчей «Алания» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков. «Черноморец» после аналогичного количества игр занимает четвёртую строчку, заработав 20 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android