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Николай Наумов: у «Локомотива» вырабатывается чемпионский характер

Николай Наумов: у «Локомотива» вырабатывается чемпионский характер
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Очень трудная победа «Локомотива», но такая игра очень привлекает болельщиков. Я с удовольствием следил за игрой. Да, могли сыграть вничью или проиграть. Но именно игра с таким высоким прессингом, атакующим стилем энергозатратна, однако очень привлекательна. Если ты ошибаешься, можешь создать пространство для соперника, но такое давление рано или поздно приведёт к тому, что соперник дрогнет. Потому «Локомотиву» удалось выиграть. Очень заслуженная победа «Локомотива».

Чемпионский характер «Локомотива» вырабатывается, создаётся команда. Трансфер Севикяна — большая удача «Локомотива». Он здорово вписался в игру, просто молодец! Вся команда выглядит здорово. Галактионов находится на правильном пути. Если такая команда сохранится, на следующий год уже точно будут конкурировать с «Зенитом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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