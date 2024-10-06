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Спортивный директор «Ростова» Рыскин: никакого игрового кризиса у нас не вижу

Спортивный директор «Ростова» Рыскин: никакого игрового кризиса у нас не вижу
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что нельзя говорить об игровом кризисе в команде после поражения от московского «Спартака» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

— Можно ли сказать, что «Ростов» сейчас находится в кризисе?
— Не сторонник такого мнения. То, что у нас неудачная серия, это очевидно. Но никакого игрового кризиса не вижу особо. Просто бывают такие матчи, когда один за одним что-то не складывается. Нам залетает всё, что должно и не должно. Нет, это не кризис. Мы не считаем это кризисом. Есть полоса определённая [неудачная], да. Но, думаю, тренерский штаб, игроки и вообще мы все вместе всё это преодолеем. Такие спады у нас случались. Думаю, со всеми проблемами мы должны справиться, — сказал Рыскин «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.

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