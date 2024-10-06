Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все могут доставить неприятности». Тренер «Локо» Галактионов — о матче с «Крыльями»

«Все могут доставить неприятности». Тренер «Локо» Галактионов — о матче с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 11-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

— На ваш взгляд, с чем связаны моменты, когда «Локомотив» отдавал инициативу?
— Мы мяч теряли, но надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошие ребята, рисунок есть. Несмотря на место в таблице, нет соперников лёгких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности. Был тяжёлый матч. Мы довольны, что заработали три очка в нём.

— Объясните замены во втором тайме?
— Нам нужен был обыгрывающий игрок, который создаст остроту. Блестяще Эдгар [Севикян] вышел и создал очень много моментов. Хорошо вышли и Сара [Владислав Сарвели], и Наир Тикнизян, который предголевой пас отдал. Все ребята, которые вышли на замены, добавили и скорости игры, и остроты у ворот соперника, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Игра с «Локо» — самая живая для «Крыльев» в сезоне. Но красиво с Осинькиным не попрощались
Игра с «Локо» — самая живая для «Крыльев» в сезоне. Но красиво с Осинькиным не попрощались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android