«Все могут доставить неприятности». Тренер «Локо» Галактионов — о матче с «Крыльями»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 11-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

— На ваш взгляд, с чем связаны моменты, когда «Локомотив» отдавал инициативу?

— Мы мяч теряли, но надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошие ребята, рисунок есть. Несмотря на место в таблице, нет соперников лёгких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности. Был тяжёлый матч. Мы довольны, что заработали три очка в нём.

— Объясните замены во втором тайме?

— Нам нужен был обыгрывающий игрок, который создаст остроту. Блестяще Эдгар [Севикян] вышел и создал очень много моментов. Хорошо вышли и Сара [Владислав Сарвели], и Наир Тикнизян, который предголевой пас отдал. Все ребята, которые вышли на замены, добавили и скорости игры, и остроты у ворот соперника, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».