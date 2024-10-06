Осинькин эмоционально пообщался с игроками «Крыльев» после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поговорил с командой после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), еле сдерживая слёзы.

«Что там изнутри, для чего это надо, изнутри или извне — я не знаю. Я ничего не говорю сейчас, потому что я просто не знаю. Но в любом случае… Всё, давайте», — сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой самарского клуба.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.