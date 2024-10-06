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Осинькин эмоционально пообщался с игроками «Крыльев» после поражения от «Локомотива»

Осинькин эмоционально пообщался с игроками «Крыльев» после поражения от «Локомотива»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поговорил с командой после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), еле сдерживая слёзы.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Что там изнутри, для чего это надо, изнутри или извне — я не знаю. Я ничего не говорю сейчас, потому что я просто не знаю. Но в любом случае… Всё, давайте», — сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой самарского клуба.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

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