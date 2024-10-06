Тикнизян: первое место «Локо» не имеет никакого значения — в таблицу мы не смотрим

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о победе в матче 11-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Игра действительно была тяжёлой. Были моменты и у нас, и у «Крыльев». Сегодня удача на нашей стороне. По качеству не слишком довольны, но по результату — слава богу, что удалось победить.

В таблицу мы не смотрим, будем смотреть в мае. Сейчас это не имеет никакого значения. Конечно, это приятно. Но ты можешь быть в 15-м туре на первом месте, а уже в 17-м — на четвёртом. Сейчас нет смысла в это углубляться», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.