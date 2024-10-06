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Тикнизян: первое место «Локо» не имеет никакого значения — в таблицу мы не смотрим

Тикнизян: первое место «Локо» не имеет никакого значения — в таблицу мы не смотрим
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о победе в матче 11-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Игра действительно была тяжёлой. Были моменты и у нас, и у «Крыльев». Сегодня удача на нашей стороне. По качеству не слишком довольны, но по результату — слава богу, что удалось победить.

В таблицу мы не смотрим, будем смотреть в мае. Сейчас это не имеет никакого значения. Конечно, это приятно. Но ты можешь быть в 15-м туре на первом месте, а уже в 17-м — на четвёртом. Сейчас нет смысла в это углубляться», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Турнирная таблица РПЛ
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