Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал ничейный результат в матче с «Астон Виллой»

Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал ничейный результат в матче с «Астон Виллой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче с «Астон Виллой» (0:0) в 7-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«Мы создавали моменты, хотя и не так много. Но обе команды были действительно сбалансированы.

Понимаем, что на данный момент нам не хватает голов, с этой точки зрения это нехорошее начало [сезона], нам нужно прибавить. Это область, в которой нам нужно улучшение. Но у нас четыре сухих матча. Это хорошо, потому что мы должны защищаться как следует», — приводит слова тен Хага BBC.

После семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 14 очков.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Астон Виллу» в матче 7-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android