Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал ничейный результат в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче с «Астон Виллой» (0:0) в 7-м туре чемпионата Англии.

«Мы создавали моменты, хотя и не так много. Но обе команды были действительно сбалансированы.

Понимаем, что на данный момент нам не хватает голов, с этой точки зрения это нехорошее начало [сезона], нам нужно прибавить. Это область, в которой нам нужно улучшение. Но у нас четыре сухих матча. Это хорошо, потому что мы должны защищаться как следует», — приводит слова тен Хага BBC.

После семи сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 14 очков.