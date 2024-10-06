Защитник «Оренбурга» Малых: не хотели пропустить от «Зенита» пять, как «Акрон»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых объяснил, почему его команда выбрала оборонительную модель игры в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

— План был такой, что мы играем строго от обороны. С «Зенитом» тяжело играть в открытый футбол. Мы видели, что это пытался делать в кубковом матче «Акрон», у них было много открытых зон, они пять голов получили. Так что собирались сыграть построже. Выходить через вратаря. Дорожить мячом. Искать свой шанс в контратаках. Я считаю, в этом плане что-то получилось. И в первом тайме была парочка моментов, которые могли реализовать. И во втором такое же количество.

— В итоге 1:0 в пользу «Зенита».

— Тяжело рассчитывать на победу в матче с «Зенитом», если не реализуешь ни одного шанса. Соперник всю игру доминировал, создал массу моментов, но получилось так, что забил с пенальти.

— Вратарь Богдан Москвичёв выполнил обычную для себя «норму чудес» в этой игре? Или прыгнул выше головы?

— Я не скажу, что прыгнул выше головы. Выручал, спасал. Каждую игру Богдан показывает, что он голкипер хорошего уровня. Неслучайно его выделяют, награждают призами, — приводит слова Малых «РБ Спорт».