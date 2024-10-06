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Тикнизян: Галактионов прощает мне многие вещи, знает меня, как никто другой

Тикнизян: Галактионов прощает мне многие вещи, знает меня, как никто другой
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о взаимоотношениях с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

— Обсуждали с Михаилом Михайловичем твоё игровое время?
— Мы с Михаилом Михайловичем знаем друг друга очень давно. У нас отношения чуть больше, чем игрок и тренер. Он действительно прощает мне многие вещи из-за моего характера. Он знает меня, как никто другой. Если на сегодняшний день он считает, что я должен играть столько времени, значит, я буду играть столько. Самое важное — приносить пользу.

— Какие вещи прощает?
— Это останется между нами. Если захочет, он сам скажет. Я ему, его штабу и команде благодарен. Они знают мои минусы, но всегда меня поддерживают. Для меня очень важно приносить пользу и побеждать. Как и любому футболисту, хочется играть каждую игру по 90 минут. Но чтобы это происходило, надо что-то добавить и поменять в своей голове — тогда ситуация изменится.

— Понимаешь, что нужно?
— Конечно. Всё-таки мне уже 25 лет. Я не говорю, что это какой-то опыт или мудрость, тем не менее, я знаю себя и анализирую своё поведение. Я знаю свои качества на поле. Да, я понимаю. Михаил Михайлович меня всегда направит, поддержит и поговорит, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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