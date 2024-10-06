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Тикнизян: в футболе нет понятия «молодой» — не имеет значения, сколько тебе лет

Тикнизян: в футболе нет понятия «молодой» — не имеет значения, сколько тебе лет
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0) высказался о понятии «старший-младший» в футболе.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

— Есть ли в «Локомотиве» понятие «старший-младший»?
— У нас нет дедовщины. У нас есть капитан Дмитрий Баринов, есть Илья Лантратов — это лидеры раздевалки в плане авторитета. Конечно, к ним кто-то больше прислушивается из молодых, но все равны. Я часто слышу от журналистов, что у нас молодая команда. Но давайте возьмём «Аякс», который четыре года назад играл в Лиге чемпионов, — капитаном той команды был 19-летний де Лигт. В футболе нет понятия «молодой». Не имеет значения, сколько тебе лет, когда ты пересекаешь боковую линию. Поэтому я бы так не трактовал, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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