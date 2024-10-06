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Тикнизян — об игровом времени: футбол не обманешь, на дистанции всё встанет на места

Тикнизян — об игровом времени: футбол не обманешь, на дистанции всё встанет на места
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян оценил своё игровое время в текущем сезоне.

— Ты говоришь, что играешь столько, сколько заслуживаешь. Для тебя в этом вообще нет никакой проблемы?
— Если бы это не было проблемой, я бы сейчас об этом не говорил. Мне обидно, что после полутора лет стартового состава ситуация резко меняется. Первое время было очень непривычно это осознавать, но единственное верное решение здесь — принять эту ситуацию. Не жаловаться и не плакать, а работать и добиваться результата с командой. Футбол не обманешь — на дистанции всё встанет на свои места, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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