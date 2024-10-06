Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Химки»: Кордоба открыл счёт в матче

«Краснодар» — «Химки»: Кордоба открыл счёт в матче
Комментарии

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Химки». Игра идёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Сергей Цыганок из Владивостока. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 55'     3:0    

На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова.

На данный момент «Краснодар» имеет в своём активе 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подмосковные «Химки» набрали за первые 10 туров восемь очков и находятся на 13-й строчке.

Материалы по теме
Кордоба тащит «Краснодар» на первое место! Чётко наказал аутсайдера. LIVE
Live
Кордоба тащит «Краснодар» на первое место! Чётко наказал аутсайдера. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android