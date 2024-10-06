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Тикнизян: Батраков может мне подсказать, прислушиваюсь к его словам

Тикнизян: Батраков может мне подсказать, прислушиваюсь к его словам
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, чувствует ли он себя лидером раздевалки команды. Сегодня, 6 октября, железнодорожники обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

— Чувствуешь себя одним из лидеров раздевалки?
— Статус лидера мне не подходит. Я, скорее, теневой. Я лидер по овощам своим и фруктам (смеётся). Но лидеры раздевалки — это Дима Баринов, Дима Воробьёв, Илья Лантратов. Я же эту роль не примерял и не собираюсь.

Сегодня в игре и часто так бывает — Лёша Батраков может мне подсказать по эпизоду. Я к нему прислушиваюсь, потому что это футболист, а не какой-то там парень. Я на него не смотрю как на 19-летнего. Это футболист и часть команды. Это один из лидеров по результативным действиям — я могу прислушаться. Точно так же, если я ему скажу, он прислушается ко мне. Всё взаимно, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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