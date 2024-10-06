«Брест» обыграл «Гавр» в матче Лиги 1, Кузяев вышел на поле на 64-й минуте

Завершился матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Брест» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Брест» одержал победу со счётом 2:0.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Бреста» Людовик Ажорк. Затем на 48-й минуте произошло удаление игрока «Гавра» Этьена Юте-Кинкуэ. На 64-й минуте вместо Уссама Таргаллина на поле вышел россиянин Далер Кузяев. Спустя девять минут красную карточку получил уже защитник «Бреста» Массадио Айдара. Окончательный результат в игре на 90+2-й минуте установил форвард Ибрахим Салах — 2:0.

После семи сыгранных матчей «Брест» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков. «Гавр» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав шесть очков.