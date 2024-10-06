Наир Тикнизян рассказал подробности несостоявшегося трансфера в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о срыве трансфера в «Зенит».

«У нас был разговор по контракту, было понимание по зарплате. Конечно, это была очень большая зарплата. Но как футболист, который любит играть в футбол, я понимал, что иду туда быть номером два. Я торговался, чтобы удостовериться в том, что действительно нужен. Когда я понял, что со мной не хотят вести диалог и отстаивают свою принципиальную позицию, тогда стало понятно, что там я не буду играть и у меня не получится вырвать там место в составе. На мой взгляд, там играет лучший защитник лиги — Дуглас Сантос.

Я сделал адекватно, не перейдя в «Зенит». Там бы меня никто не терпел и не давал шанса. Я на своём месте. Всему своё время», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.