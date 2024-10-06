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Наир Тикнизян ответил, нет ли ощущения зависимости «Локо» от игры Батракова

Наир Тикнизян ответил, нет ли ощущения зависимости «Локо» от игры Батракова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что игра красно-зелёных не зависит от полузащитника московской команды Алексея Батракова.

— Нет ощущения, что в команде сейчас многое завязано на игре Батракова?
— Завязано на каждом из нас. Посмотрите внимательно. Есть игры, где, например, Илья Самошников сделает разницу. Есть игры, где Лёша Батраков. Была одна игра, где я вышел с ЦСКА. Мы зависим друг от друга — и это хорошо. У нас нет человека, на которого мы бросаем рояль и говорим: «На, играй на нём. А мы будем стоять в сторонке».

Каждый старается играть как можно лучше на своей позиции. У нас есть командная целостность — от этого такие хорошие результаты», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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