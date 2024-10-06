Тикнизян: «Локомотив» не устроило предложение «Севильи» — я даже не стал препятствовать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слухи о возможном переходе в «Севилью».

«Клубу пришла бумага. Клуб это не устроило. Я даже не стал этому препятствовать, потому что уважаю свой клуб и очень ему благодарен. У нас всегда честный диалог. Много раз повторял, что если придёт предложение и оно устроит клуб, тогда я буду разговаривать по условиям личного контракта, как это было с «Зенитом», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, минувшим летом «Севилья» хотела бесплатно арендовать Тикнизяна без обязательного права выкупа с возможным последующим трансфером за € 5 млн в рассрочку. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.