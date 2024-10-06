Тикнизян: думаю ли искать новый клуб зимой? Не подскажете, как называется сайт?

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём возможном переходе в другой клуб в зимнее трансферное окно.

— Считаешь ли ты, что в «Зените» не примут футболиста из московского клуба?

— Почему я должен об этом думать? Мне вообще плевать, если честно. У меня есть семья, есть мама, папа, жена, сын — это самое главное. Кто там будет освистывать, пусть свистят. Я же буду делать свою работу. Понятно, что это трудно и давит. Но надо быть сильнее и выше этого. Со временем, если ты даёшь результат, сможешь своей работой на поле заработать уважение болельщиков. Тому же Дзюбе это удалось в «Зените», несмотря на то что он воспитанник «Спартака»

— Думаешь ли искать зимой новый клуб, если не будет игровой практики?

— Где искать? Не подскажете, как называется сайт? Я ничего не ищу. Клубы сами ищут футболистов на те позиции, которые для них дефицитны. Я просто работаю, надеюсь и верю в лучшее. Сейчас говорить об этом очень рано. Сегодня у меня вылет в сборную, где предстоит две важные игры. После этого я возвращаюсь сюда и продолжаю точно так же работать, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.