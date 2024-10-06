Наир Тикнизян: я вообще не поник из-за «Севильи» — приятно, что зовут туда

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился реакцией на несостоявшийся переход в «Севилью» этим летом.

«Я вообще не поник из-за «Севильи». Конечно, приятно, что зовут туда. Лишний раз говорит о результате той игры, которую я показываю», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее появлялась информация о том, что «Севилья» летом интересовалась Тикнизяном, но «Локомотив» не устроили предложенные условия. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей.