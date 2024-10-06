Комментатор Губерниев: ставлю Уткина в один ряд с Озеровым, Махарадзе, Маслаченко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих отношениях с покойным журналистом Василием Уткиным. Он ушёл из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

– Есть человек, с кем вы хотели бы провести эфир, но ещё не удалось это сделать?

– Я все гештальты закрыл, такого нет (смеётся). Мне просто не хватает людей, которые уходят и с кем я проводил эфиры: Олег Табаков, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Галина Волчек, Армен Джигарханян. С Джигарханяном мы много общались. Он ко мне очень хорошо относился, а я с ума сходил по нему, это невозможно! Я у него один раз совет спрашивал, а он мне сказал «Димочка, лови сигнал свыше». Мне этих людей не хватает!

– Вам не хватает Василия Уткина? В журналистском сообществе есть идеи, как можно было бы увековечить его память?

– Я горюю очень сильно! Мы относились к друг другу с большим уважением, но общались нечасто. Повторю свои слова, что комментатор должен комментировать. А мы любим у гроба только плакать, вместо того чтобы создавать условия для работы творца.

В моей памяти для меня его никак не надо увековечивать. Уткин был и остаётся для меня одним из лучших в профессии. Может быть, даже самым лучшим, наряду с Озеровым, Махарадзе, Маслаченко. Я его ставлю в этот ряд большой, — приводит слова Губерниева Metaratings.