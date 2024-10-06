«Динамо» Москва — ЦСКА: Карраскаль сравнял счёт на 55-й минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). В качестве главного арбитра выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 10 матчей. ЦСКА заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.