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«Бавария» упустила победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Бундеслиги

«Бавария» упустила победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Бундеслиги
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Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. Итоговый результат — 3:3.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Джэ – 15'     1:1 Мармуш – 22'     2:1 Экитике – 35'     2:2 Юпамекано – 38'     2:3 Олисе – 53'     3:3 Мармуш – 90+4'    

На 15-й минуте отличился защитник «Баварии» Ким Мин Джэ с передачи Томаса Мюллера. На 22-й минуте счёт сравнял игрок «Айнтрахта» Омар Мармуш. На 35-й минуте нападающий Уго Экитике вывел «Айнтрахт» вперёд. На 38-й минуте забил защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано.

На 53-й минуте отметился голом игрок «Баварии» Майкл Олисе. На 90+4-й Мармуш оформил дубль и сравнял счёт.

После этой победы «Бавария» набрала 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» идёт третьим с 13 очками.

Турнирная таблица Бунделиги
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