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«Бавария» упустила победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Бундеслиги

Завершился матч 6-го тура Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. Итоговый результат — 3:3.

На 15-й минуте отличился защитник «Баварии» Ким Мин Джэ с передачи Томаса Мюллера. На 22-й минуте счёт сравнял игрок «Айнтрахта» Омар Мармуш. На 35-й минуте нападающий Уго Экитике вывел «Айнтрахт» вперёд. На 38-й минуте забил защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано.

На 53-й минуте отметился голом игрок «Баварии» Майкл Олисе. На 90+4-й Мармуш оформил дубль и сравнял счёт.

После этой победы «Бавария» набрала 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» идёт третьим с 13 очками.