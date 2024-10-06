Бобёр: Осинькин сделал очень многое в «Крыльях Советов», команда имела своё лицо

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина после поражения от «Локомотива» (0:1) в 11-м туре РПЛ.

«У «Крыльев» не получилась реализация. Довольно неплохой по качеству матч, но «Локомотив» сумел забить, а «Крылья» — нет. Что касается Осинькина, могу сказать, что за время в «Крыльях Советов» он сделал очень многое как по игре, так и по результату. Команда имела своё лицо, но мне сложно судить, как сложится дальше», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.