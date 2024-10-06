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«Брайтон» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ, отыгравшись с 0:2

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» о Брайтон энд Хоув, (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Дэвид Кут. «Брайтон» одержал победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте забил игрок «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон с передачи Доминика Соланке. На 37-й минуте удвоил преимущество «Тоттенхэма» Доминик Соланке.

Во втором тайме футболисты «Брайтона» смогли переломить ход встречи. На 48-й минуте забил игрок Брайтона» Янкуба Минте. На 58-й минуте сравнял счёт нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер. На 66-й минуте забил игрок «Брайтона» Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идёт девятым с 10 очками.