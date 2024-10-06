Иван Таранов: всё шло к отставке Осинькина, такова футбольная жизнь

Бывший футболист Иван Таранов высказался об отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Если это точно так, то можно констатировать факт, что такова футбольная жизнь. На мой взгляд, это нормально и так бывает. Когда что-то идёт не так, приходится что-то менять кардинально. Думаю, сам Игорь Витальевич уже был к этому готов. Не для кого это уже не вспышка или новость. Всё к этому шло», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 11 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре самарский клуб сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 20 октября, начало — в 16:30 мск.